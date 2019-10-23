"Реал" нашёл замену для Куртуа
Мадридский "Реал" собирается купить нового вратаря, поскольку Тибо Куртуа не оправдывает возложенных на него ожиданий.
По информации El Desmarque, сейчас королевский клуб изучает возможность приобретения голкипера "Атлетика" из Бильбао Унаи Симона.
За 22-летнего стража ворот "сливочным" придётся заплатить 50 миллионов евро - это сумма отступных в его контракте.
Симон - воспитанник "Атлетика". В текущем сезоне он провёл за басков 8 матчей, в которых пропустил 4 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2