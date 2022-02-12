"Реал" нашёл замену для Марсело в "Арсенале"

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"Реал" нашёл замену для Марсело в "Арсенале"

Фото инстаграм Кирана Тирни

Мадридский "Реал" проявляет интерес к левому защитнику "Арсенала" Кирану Тирни, сообщает El Espanol.

В королевском клубе считают, что 24-летний шотландец способен стать заменой для Марсело, который, вероятно, покинет команду в июне.

Рыночная стоимость игрока "канониров" оценивается в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Тирни сыграл за "Арсенал" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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