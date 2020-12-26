"Реал" нашёл замену для Марсело в "Спортинге"

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"Реал" нашёл замену для Марсело в "Спортинге"

Левый защитник лиссабонского "Спортинга" Нуну Мендеш привлёк внимание мадридского "Реала".

По информации Mundo Deportivo, "сливочные" видят в 18-летнем португальце замену для Марсело, который близок к уходу из королевского клуба.

Перспективного фулбека можно купить за 45 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

Мендеш является воспитанником "Спортинга", за основную команду сыграл 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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