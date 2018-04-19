"Реал" нашел замену Каземиро

Мадридский "Реал" нашел замену своему полузащитнику Каземиро, к которому, согласно последним слухам, проявляет интерес ПСЖ.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой 26-летнему бразильцу в королевском клубе определили хавбека "Ливерпуля" Эмре Джана. В стане "сливочных" рассчитывают подписать контракт с немцем, который по окончанию текущего сезона получит статус свободного агента, уже ближайшим летом.

Напомним, вчера "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком". | soccernews.ru