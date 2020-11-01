"Реал" нашел замену Каземиро в "Баварии"

"Реал" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Йозуа Киммиху.

По сведениям Todo Fichajes, "сливочные" видят в игроке замену для Каземиро, который в последнее время стал чаще попадать в лазарет.

Контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Киммиха три гола и пять ассистов в 9 матчах.

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