"Реал" нашел замену Каземиро в "Баварии"
"Реал" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Йозуа Киммиху.
По сведениям Todo Fichajes, "сливочные" видят в игроке замену для Каземиро, который в последнее время стал чаще попадать в лазарет.
Контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Киммиха три гола и пять ассистов в 9 матчах.
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