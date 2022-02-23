"Реал" нашел замену Каземиро в Лиге 1

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"Реал" нашел замену Каземиро в Лиге 1

Фото: инстаграм Кефрена Тюрама/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Ниццы" Кефрену Тюраму, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает хавбека в качестве дублера, а затем и преемника бразильскому полузащитнику Каземиро.

20-летний Кефрен Тюрам является сыном легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама. В нынешнем сезоне он провел за "Ниццу" 27 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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