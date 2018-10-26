"Реал" нашёл замену Марсело

Теги реал мадридбетисмарселохуниор фирпо

"Реал" нашёл замену Марсело

Мадридский "Реал" нашёл замену своему защитнику Марсело, которому в мае исполнится 31 год.

Как сообщает El Confidencial, королевский клуб видит альтернативой бразильцу Хуниора Фирпо из "Бетиса".

За 22-летнего испанца доминиканского происхождения говорит и его уникальность - он может сыграть не только слева, но и в центре обороны.

Сумма отступных в контракте Фирпо составляет 50 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл за "Бетис" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Реал" определился с альтернативой Марсело. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов