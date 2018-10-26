"Реал" нашёл замену Марсело

Мадридский "Реал" нашёл замену своему защитнику Марсело, которому в мае исполнится 31 год.

Как сообщает El Confidencial, королевский клуб видит альтернативой бразильцу Хуниора Фирпо из "Бетиса".

За 22-летнего испанца доминиканского происхождения говорит и его уникальность - он может сыграть не только слева, но и в центре обороны.

Сумма отступных в контракте Фирпо составляет 50 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл за "Бетис" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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