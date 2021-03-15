"Реал" нашёл замену Модричу в "Лацио"

Мадридский "Реал" нацелился на полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Don Balon.

По сведениям издания, за звёздного серба королевский клуб готов заплатить 70 миллионов евро. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан уже одобрил потенциальную сделку.

В составе "Реала" 26-летний хавбек должен заменить Луку Модрича, чей контракт истекает в июне.

В текущем сезоне Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 31 матч, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.

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