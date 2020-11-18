"Реал" нашел замену Рамосу в "Баварии"

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"Реал" нашел замену Рамосу в "Баварии"

Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в "Реале",

По сведениям AS, "сливочные" попытаются подписать Алабу, если им не удастся продлить соглашение с Серхио Рамосом.

Контракт Рамоса истекает летом 2021 года. 34-летний испанец требует от клуба контракт на два года с повышением зарплаты, однако "Реал" готов предложить соглашение на один год с прежним окладом.

Отмечается, что Рамосом интересуется ПСЖ, который готов подписать с игроком трехлетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро за сезон.

Что касается Алабы, то летом у него также истекает контракт с клубом. Ранее он заявлял, что хочет перебраться в "Реал" или "Барселону".

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