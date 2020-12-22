"Реал" нашёл замену Рамосу в Бундеслиге

Мадридский "Реал" до сих пор не продлил контракт со своим капитаном Серхио Рамосом.

Таким образом, по окончании нынешнего сезона звёздный испанец может покинуть королевский клуб на правах свободного агента.

Если это произойдёт, то "сливочные", по информации AS, постараются заполучить защитника "Баварии" Давида Алабу.

Австриец готов присоединиться к "Реалу", но при одном условии. Он хочет зарплату не менее 12 миллионов евро в год после уплаты налогов. "Бланкос" такие требования считают завышенными.

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