"Реал" нашел замену Рамосу в Серии А

Фото: инстаграм Роджера Ибаньеса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к бразильскому защитнику римской "Ромы" Рожеру Ибаньесу, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Реала" Ибаньес может заменить Серхио Рамоса, который покинул клуб в статусе свободного агента.

22-летний Ибаньес в минувшем сезоне провел за "Рому" 40 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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