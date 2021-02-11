"Реал" нашел замену Рамосу в "Севилье"
"Реал" заинтересован в основном защитнике "Севильи" Диего Карлосе, сообщает Marca.
Как сообщает источник, "сливочные" надеяться заменить бразильцем Серхио Рамоса, в случае ухода испанца из клуба. 27-летнего бразильца в качестве потенциальной замене Серхио Рамосу.
Напомним, защитник пополнил ряды "нервионцев" летом 2019 года, перейдя из "Нанта".
В текущем сезоне 27-летний Диего Карлос сыграл за "Севилью" 29 матчей во всех соревнованиях.
По оценке портал Transfermarkt.com, стоимость футболиста около 50 миллионов евро.
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|Команда
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|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14