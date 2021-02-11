"Реал" нашел замену Рамосу в "Севилье"

1 Теги диего карлоссевильяреал мадридсерхио рамострансферы

"Реал" нашел замену Рамосу в "Севилье""Реал" заинтересован в основном защитнике "Севильи" Диего Карлосе, сообщает Marca.

Как сообщает источник, "сливочные" надеяться заменить бразильцем Серхио Рамоса, в случае ухода испанца из клуба.  27-летнего бразильца в качестве потенциальной замене Серхио Рамосу.

Напомним, защитник пополнил ряды "нервионцев" летом 2019 года, перейдя из "Нанта".

В текущем сезоне 27-летний Диего Карлос сыграл за "Севилью" 29 матчей во всех соревнованиях.
По оценке портал Transfermarkt.com, стоимость футболиста около 50 миллионов евро.

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andi
андрей

Давно пора обновлять РЕАЛ.

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