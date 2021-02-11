"Реал" нашел замену Рамосу в "Севилье"

"Реал" заинтересован в основном защитнике "Севильи" Диего Карлосе, сообщает Marca.

Как сообщает источник, "сливочные" надеяться заменить бразильцем Серхио Рамоса, в случае ухода испанца из клуба. 27-летнего бразильца в качестве потенциальной замене Серхио Рамосу.