"Реал" нашел замену Роналду в чемпионате Испании

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"Реал" нашел замену Роналду в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Родриго Морено, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На его покупке настаивает новый главный тренер мадридцев Хулен Лопетеги, который знаком со способностями форварда по совместной работе в сборной Испании.

В минувшем сезоне 27-летний Родриго провел за "Валенсию" 44 матча во всех турнирах и забил 19 голов. 

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