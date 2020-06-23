"Реал" настаивает на проведении ответного матча с "Манчестер Сити" на нейтральном поле
Мадридский "Ре ал" хочет, чтобы ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "сливочными" и "Манчестер Сити" был перенесён из Англии в другую страну.
По информации The Athletic, в королевском клубе обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Великобритании, поэтому настаивают на проведении игры за пределами Соединённого Королевства.
Если УЕФА примет во внимание желание испанского гранда, то встреча, вероятно, состоится в Лиссабоне.
Напомним, что в первом матче в Мадриде "Сити" победил "Реал" со счётом 2:1, а ответный поединок из-за пандемии перенесли на неопределённый срок.
Не пропустите: "Реал" недоволен расписанием чемпионата Испании. | http://soccernews.ru
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