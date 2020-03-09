"Реал" настигло "постбарселоновское" затмение! Команда Зидана провалилась в игре с "Бетисом" и опустилась на вторую строчку Ла Лиги

Для мадридцев поединок против "Бетиса" имел очень важное значение, ведь после победы "Барселоны" над "Сосьедадом" они снова опустились на второе место в турнирной таблице. Только победа на "Бенито Вильямарин" могла вернуть "сливочных" на вершину, поэтому Зидан выставил максимально боевой состав. Неожиданностями стали разве что появление Милитао в основе, посадка Вальверде в запас и отсутствие Карвахаля в заявке. Главный тренер "вердибланкос" – Руби – прогнозируемо бросил в бой всех лидеров. Матч начался в невысоком темпе и без опасных моментов. "Реал" в первой трети первого тайма пытался установить контроль над мячом, а "Бетис" старался подкараулить именитого соперника на ошибке – и нельзя сказать, что команды нормально выполняли свою задачу. Первый острый эпизод произошел аж на 16-й минуте, когда Винисиус получил мяч на левом краю штрафной, качнул Эмерсона и пробил мимо ближней штанги. В следующие десять минут этот удар станет единственным интересным эпизодом. В середине тайма "Бетис" незаметно поднял игру до жесткой борьбы, в которой "Реал" постепенно терял инициативу. Андалусийцы били и чужих, и своих (Морено заехал шипами в Гуардадо), но мадридцы ошибались чаще. На 28-й минуте это привело к подаче со штрафного и отскока от Рамоса и Каземиро к Бартре – Марк получил возможность пробить головой с шести метров, но мяч полетел значительно выше ворот! Через минуту бразилец вместе со своим капитаном станет антигероем: после розыгрыша корнера Фекир принял мяч перед штрафной, ушел вперед и столкнулся с Рамосом; и андалусийцы, и мадридцы остановились, начав апеллировать к арбитру (особенно активен был Каземиро) – кроме Сиднея, который подхватил "сферу" на правом краю и со всей силы выстрелил в ближнюю девятку. 1:0! Казалось, что за пять последних минут первого тайма "Бетису" будет по силам сдержать хаотичные атаки шокированного Мадрида. Так оно и произошло, вот только арбитр добавил еще две минуты. За это время Марсело успел войти в штрафную и получить по ногам от Сиднея, заработав пенальти – Бензема уверенно его реализовал. 1:1! Именно с этим счетом команды и ушли на отдых!

На старте второго тайма ожидался огромное давление "Реала", который, вообще-то, отдавал "Барселоне" лидерство в турнирной таблице, но активными оставались "вердибланкос". Хозяева провели несколько перспективных атак с не очень острыми ударами, а на 55-й минуте чудом не забили второй гол. Подвел Хоакин: Фекир классной передачей из глубины из-под Марсело разогнал контратаку 2 в 1, в которой Каналес вывел Хоакина один на один с Куртуа – капитан Бетиса обошел Тибо, но вместо удара в пустые ворота выполнил прострел! Модрич выбил его. Разъяренный Зидан сразу же снял Марсело из игры. И перестановки Зизу подействовали! Уже на 60-ых минутах "Реал" выровнял ход встречи, а на 72-й едва не забил второй гол – мощный выстрел Модрича с дистанции парировал Роблес, а Мэнди, который поймал отскок в штрафной, сразу же пробил в перекладину. "Бетис" намек понял, огрызнувшись супермоментом на 76-й минуте: Фекир ворвался на левый край штрафной и отдал передачу на Каналеса, а тот сбросил мяч под удар Гуардадо метров с 24-х – "ядро" пролетело в сантиметрах от каркаса ворот! Еще через две минуты Эмерсон стрелял с дистанции, но получилось слишком высоко.

В конце концов, привозы "Реала" привели команду Зизу "до ручки". На 82-й минуте Гуардадо перехватил поперечную передачу Бензема на Рамоса и выкатил пас на Тельо, а тот вывалился один на один с Куртуа и пробил в правый нижний угол – 2:1! После этого команды обменялись двумя атаками с врываниями в штрафную, падениями и требованиями назначить пенальти, но арбитр молчал. Реал же пошел на финальный штурм, нанеся три удара головой в исполнении Васкеса, Мариано Диаса и Каземиро – все были неточными и слабыми. Также в штрафной прошло несколько опасных прострелов, а на 90+4-й минуте Винисиус выстрелил с дистанции выше ворот! Уже на последней секунде Бензема пробил метров с 25-ти – мяч пролетел в сантиметрах от правой стойки! "Бетис" стоял насмерть и выстоял! Финальный свисток зафиксировал заслуженную победу андалусийцев. Таким образом, "Реал" остался с 56 очками и опустился на вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" опережает "бланкос" на один зачетный балл. "Бетис" с 36 пунктами поднялся двенадцатого место.

"Реал" провалился по всем статьям

Как правило, большие команды стараются не признавать своих поражений, акцентируя внимание на хороших моментах и ​​обещая исправиться, однако "Бетис" заставил лидеров "Реалам говорить о себе жестко. Зидан заявил, что "бланкос" провели худший матч сезона, Рамос назвал игру мадридцев "г*вном", а Каземиро заявил, что поражение может стоить титула. В общем, это уже четвертый проигрыш "королевского клуба" в последних семи матчах – до этого было два поражения в 32 матчах. У "Реала" игра не пошла с самого начала, а в середине первого тайма гости вообще начали терять инициативу. Фактически, до перерыва в актив "бланкос" можно записать только удар Винисиуса на 16-й минуте и пенальти. Во втором тайме аналогично – один эпизод с двумя подряд ударами на 72-й минуте и финальный истерический штурм в компенсированное время. Суммарный xG "Реала" в поединке на "Бенито Вильямарин" составил 1,41 – это даже больше, чем у "Бетиса", однако 0,74 выпадает на пенальти (версия Understat). При этом, по подсчетам Infogol, до перерыва без учета пенальти "королевский клуб" наиграл всего на одну десятую гола (0,13 xG). "Бланкос" не смогли по-настоящему переиграть "Бетис" по большинству статистических показателей – 14:14 по ударам (3:4 в створ, 9:10 по ударам с игры), 13:12 по острым передачам, 15:11 по успешным обыгрышам на дриблинге (при 19:23 по попыткам), 16:9 по перехватам, 14:16 по отборам (15:31 по попыткам), 5:6 по проникающим передачам, 44:50 по победным единоборствам. Мадридцы существенно преобладали только по снятым верховыми мячами (8:16), владению (57%) и интенсивности прессинга (8:18 в пользу "Реала"), но точность передач у обеих команд оставалась невысокой (75% против 83%).

По статистике заметно, насколько интенсивный футбол предложил "Бетис", играя с позиции андердога. "Вердибланкос" действовали очень мобильно, не давая пространства сопернику и надежно прикрывая его главных звезд. У Бензема за весь матч 0,09 xG из игры, Винисиус только один раз из трех стрелял из нормальной позиции, а Рамос и Мариано пять раз слабо пробивали головой. "Королевскому клубу" было максимально неудобно в этом поединке. "Бетис" разорвал соперника, создав минимум шесть явных голевых моментов и реализовав два из них. Андалусийцы смогли вывести гранда из себя еще в первом тайме, что ярко продемонстрировал гол Сиднея – Рамос потерял мяч там, где его невозможно было потерять, а Каземиро вместо атаки центрбека апеллировал к арбитру. Психологически стабильная команда доиграла бы такой эпизод до конца – и "Бетис" доиграл. Таким образом, игра в поддавки продолжается! "Реал" снова пропускает вперед "Барселону", но можно даже не сомневаться в том, что каталонцы сделают что-то подобное. Этот чемпионат Испании действительно прекрасный, но не для грандов.

Фекир показал всем кузькину мать!

Чемпион мира, который не так давно считался главной звездой "Лиона" и был в шаге от перехода в "Ливерпуль", постепенно сдулся. В "Бетисе" у него семь голов и три ассиста за сезон, но значительную часть от этих показателей француз набил в последних пяти матчах. В общем, его футбол такой же, как и у всех "вердибланкос" – он играет ярко, но короткими вспышками. Впрочем, все это не характерно для поединка против "Реала", где Фекир стал настоящим ночным кошмаром "сливочных". Набиль выдал едва ли не лучший матч в зелено-белой футболке: в его активе пять ударов (один в ближнюю девятку), фантастическая передача на Каналеса при выходе 2-в-1 на 55-й минуте, четыре обыгрыша на дриблинге при пяти попытках – еще одна была неудачной, но именно после нее произошел отскок на Сиднея и гол. Кроме того, Фекир сделал шесть возвратов мяча в центре поля, стал лидером по единоборствам (14 эпизодов, 7 побед) и всадил на желтую карточку Марсело, заставив Зидана выпустить вместо него Мэнди. Очень сильный матч!