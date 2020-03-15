"Реал" назвал "Арсеналу" цену на Себальоса

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"Реал" назвал "Арсеналу" цену на Себальоса

Мадридский "Реал" готов продать лондонскому "Арсеналу" полузащитника Дани Себальоса, который в данный момент выступает за "канониров" на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб запросил за игрока 40 миллионов евро. Руководство "Арсенала" взяло паузу на размышление, так как не уверено, что хавбек стоит такую сумму.

Себальос перешел в "Реал" летом 2017 года из "Бетиса" за 16,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за английский клуб 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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