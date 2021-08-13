"Реал" назвал "Арсеналу" стоимость Эдегора

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"Реал" назвал "Арсеналу" стоимость Эдегора Фото: инстаграм "Реала"

Хавбек "Реала" Мартин Эдегор может вернуться в "Арсенал".

Как сообщает ESPN, "сливочные" готовы продать 22-летнего норвежца за 45 миллионов евро. "Арсенал" взял время на раздумье.

Отмечается, что у "канониров" есть две альтернативы - Уссам Ауар ("Лион") и Джеймс Мэддисон ("Лестер").

Вторую половину прошлого сезона Эдегор провел в аренде в "Арсенале". На его счету два гола и два ассиста в 20 играх.

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