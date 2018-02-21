"Реал" назвал цену на Крооса

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"Реал" назвал цену на КроосаМадридский "Реал" назвал цену на своего полузащитника Тони Крооса, которым активно интересуется английский "Манчестер Юнайтед".

Как информирует readmanutd.com, следующим летом королевский клуб будет готов расстаться с 28-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кроос забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" получил заманчивое предложение по Бензема. | soccernews.ru

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