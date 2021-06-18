"Реал" назвал цену на Варана

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"Реал" назвал цену на Варана

Фото твиттер Рафаэля Варана

Мадридский "Реал" готов продать центрального защитника Рафаэля Варана, если он в ближайшее время не продлит контракт, истекающий в июне 2022 года.

По информации Goal.com, "сливочные" будут требовать за своего ключевого футболиста 70 миллионов евро.

Впрочем, если предложений по французу не будет, королевский клуб может пойти на уступки и отпустить игрока за 40-50 миллионов.

Интерес к Варану проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ.

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