"Реал" назвал дату презентации Азара

Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар будет представлен 13 июня, сообщает официальный сайт клуба.

Презентация пройдет на клубном стадионе "Сантьяго Бернабеу", и начнется в 19:00 по мадридскому времени.

Футболист выйдет на поле стадиона, а затем проведет пресс-конференцию.

Напомним, что 28-летний Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро.

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