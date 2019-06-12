"Реал" назвал дату презентации Азара
Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар будет представлен 13 июня, сообщает официальный сайт клуба.
Презентация пройдет на клубном стадионе "Сантьяго Бернабеу", и начнется в 19:00 по мадридскому времени.
Футболист выйдет на поле стадиона, а затем проведет пресс-конференцию.
Напомним, что 28-летний Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро.
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