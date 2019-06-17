"Реал" назвал дату презентации Родриго
Стало известно, когда состоится презентация новичка мадридского "Реала" Родриго Гоэса.
Королевский клуб представит бразильского вингера во вторник, 18 июня, в 14:00 по московскому времени на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, что "бланкос" договорились о трансфере 18-летнего футболиста ещё прошлым летом. Сумма сделки - 45 миллионов евро.
В составе "Сантоса" Родриго забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
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|Валенсия
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
|38
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|16
|Реал Вальядолид
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|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32