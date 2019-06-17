"Реал" назвал дату презентации Родриго

Стало известно, когда состоится презентация новичка мадридского "Реала" Родриго Гоэса.

Королевский клуб представит бразильского вингера во вторник, 18 июня, в 14:00 по московскому времени на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что "бланкос" договорились о трансфере 18-летнего футболиста ещё прошлым летом. Сумма сделки - 45 миллионов евро.

В составе "Сантоса" Родриго забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 49 матчах.

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