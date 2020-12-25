"Реал" назвал диагноз травмированного Родриго

Вингер мадридского "Реала" Родриго прошёл углублённое медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче с "Гранадой" (2:0).

Исследования подтвердили, что у бразильца повреждение сухожилия двуглавой мышцы правого бедра.

Сообщается, что на восстановление 19-летнему футболисту потребуется около трёх месяцев.

В текущем сезоне Родриго сыграл за "Реал" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

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