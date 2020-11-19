"Реал" назвал "Эвертону" цену на Иско

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"Реал" назвал "Эвертону" цену на Иско

Мадридский "Реал" определился со стоимостью полузащитника Иско, пишет Sport.es.

По информации источника, королевский клуб готов продать 28-летнего футболиста за 20 миллионов евро.

Главным претендентом на испанца считается "Эвертон". Также интерес к нему проявляет "Севилья".

В этом сезоне Иско сыграл за "Реал" 6 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года.

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