"Реал" назвал "Эвертону" цену на Иско
Мадридский "Реал" определился со стоимостью полузащитника Иско, пишет Sport.es.
По информации источника, королевский клуб готов продать 28-летнего футболиста за 20 миллионов евро.
Главным претендентом на испанца считается "Эвертон". Также интерес к нему проявляет "Севилья".
В этом сезоне Иско сыграл за "Реал" 6 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года.
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