"Реал" назвал "Интеру" цену на Модрича

Мадридский "Реал" назвал миланскому "Интеру" цену на своего ключевого полузащитника Луку Модрича, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, королевский клуб вполне будет готов пойти на продажу 32-летнего хавбека "нерадзурри", если те выложат этим летом за него 100 миллионов евро.

В пошлом сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, Перес определился с еще одним кандидатом на замену Модричу. | soccernews.ru