"Реал" назвал "Интеру" цену на Модрича

3 Теги реал мадридинтер миланлука модрич

"Реал" назвал "Интеру" цену на МодричаМадридский "Реал" назвал миланскому "Интеру" цену на своего ключевого полузащитника Луку Модрича, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, королевский клуб вполне будет готов пойти на продажу 32-летнего хавбека "нерадзурри", если те выложат этим летом за него 100 миллионов евро.

В пошлом сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним,  Перес определился с еще одним кандидатом на замену Модричу. | soccernews.ru

Комментарии
Ренат

За сезон два мяча и 8 передач... 100млн, может я что то не понимаю, но платить такое бабло за обсоса этого с двумя голами за сезон это перебор

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Вася

В пОшлом сезоне?

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Вася 2

Ахахахахаха, тож заметил)

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