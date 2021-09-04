"Реал" назвал лучшего игрока команды в августе

Теги реал мадридвинисиус жуниоркарим бенземадавид алабаначо фернандесдани карвахаль

"Реал" назвал лучшего игрока команды в августе

Фото твиттер Лиги Чемпионов

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом команды по итогам августа.

В голосовании бразилец опередил Карима Бензема, Давида Алабу, Начо Фернандеса и Дани Карвахаля.

В прошлом месяце 21-летний Винисиус забил три гола в трёх матчах Ла Лиги.

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