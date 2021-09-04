"Реал" назвал лучшего игрока команды в августе

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Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом команды по итогам августа.

В голосовании бразилец опередил Карима Бензема, Давида Алабу, Начо Фернандеса и Дани Карвахаля.

¡Ya tenemos #JugadorCincoEstrellas del @realmadrid en el mes de agosto! Enhorabuena @vinijr y gracias por vuestros votos ⚽ pic.twitter.com/xHBuvW7kh0 — Fútbol Mahou (@futbolmahou) September 3, 2021

В прошлом месяце 21-летний Винисиус забил три гола в трёх матчах Ла Лиги.

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