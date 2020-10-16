"Реал" назвал лучшего игрока команды в сентябре

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"Реал" назвал лучшего игрока команды в сентябре

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

"Это знак признания со стороны болельщиков. Думаю, это заслуга всей команды. Надеюсь, смогу и в дальнейшем помогать побеждать в матчах", - сказал бельгиец после получения награды.

В прошлом месяце 28-летний голкипер сыграл 3 матча и пропустил 2 гола, при этом в двух встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Не пропустите: Куртуа: "Бэйл играет не за правильную лондонскую команду". | http://soccernews.ru
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