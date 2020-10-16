"Реал" назвал лучшего игрока команды в сентябре
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа признан лучшим игроком команды по итогам сентября.
"Это знак признания со стороны болельщиков. Думаю, это заслуга всей команды. Надеюсь, смогу и в дальнейшем помогать побеждать в матчах", - сказал бельгиец после получения награды.
В прошлом месяце 28-летний голкипер сыграл 3 матча и пропустил 2 гола, при этом в двух встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.
Не пропустите: Куртуа: "Бэйл играет не за правильную лондонскую команду". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Мозес рассказал, у каких игроков просил совета перед переходом в "Спартак"
-
"Хабиб победит, он мой брат". Роналду поддержал Хабиба перед важным матчем
-
Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи о скором продлении контракта с "Локомотивом"
-
Роналду ответил на обвинения министра спорта Италии
-
Шатов высказался о несменяемости власти в России
-
Моуринью объяснил, почему Венгер не упомянул о нём в своей новой книге
-
Чистяков выбрал игровой номер в "Зените"
-
"Реал" назвал лучшего игрока команды в сентябре
-
Николич рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина в "Локомотив"
-
Пабло Сабалета завершил карьеру
-
"Локомотив" договорился о продлении контракта с Антоном Миранчуком
-
Роналду показал, как поддерживает форму на карантине
-
Официально: Алексей Миранчук сможет сыграть с "Наполи"
-
"Спартак" красиво поприветствовал Виктора Мозеса
-
"Уфа" взяла в аренду нападающего загребского "Динамо"
-
Джикия и Урунов не сыграют с "Химками"
-
Малафеев ответил Шатову
-
"Ротор" арендовал форварда "Ахмата"
-
Де Брюйне пропустит несколько матчей "Манчестер Сити"
-
"Химки" подписали полузащитника "Рубина"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14