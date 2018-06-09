"Реал" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Бэйла

"Реал" определился со стоимостью нападающего Гарета Бэйла.

Как сообщает Sky Sports, "сливочные" хотят выручить с продажи игрока не менее 222 миллиона евро. Отметим, что валлийцем интересуется "Манчестер Юнайтед", который ранее предлагал за Бэйла около 100 миллионов.

Также по информации ресурса, "Реал" в ближайшее время предложит Бэйлу новое соглашение.

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