"Реал" назвал "Милану" цену на Браима Диаса

"Реал" и "Милан" ведут переговоры по трансферу нападающего Браима Диаса, сообщает Goal.com.

Фото: инстаграм Браима Диаса/Автор неизвестен

По сведениям источника, итальянский клуб может вновь арендовать форварда либо выкупить его. "Реал" оценивает Диаса 30 миллионов евро, а также хочет включить в сделку пункт об обратном трансфере за фиксированную сумму.

В минувшем сезоне 21-летний Диас выступал за "Милан" на правах аренды, провел за клуб 39 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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