"Реал" озвучил стоимость Хамеса

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"Реал" озвучил стоимость Хамеса

Стало известно, за сколько мадридский "Реал" готов продать полузащитника Хамеса Родригеса.

По информации Mundo Deportivo, королевский клуб оценивает звёздного колумбийца в 40 миллионов евро.

Главным претендентом на 28-летнего хавбека считается "Эвертон". Также СМИ ранее приписывали интерес к латиноамериканцу со стороны "Наполи", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

Рыночная стоимость Хамеса оценивается в 32 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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