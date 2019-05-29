"Реал" назвал стоимость Рамоса

Мадридский "Реал" хочет сохранить капитана команды Серхио Рамоса, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб готов рассмотреть вариант с продажей защитника только если за него предложат 100 миллионов евро.

Интерес к звёздному испанцу проявляют "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и неназванный китайский клуб.

33-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 606 матчей и забил 84 гола. Его контракт с "бланкос" рассчитан до 2021 года.

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