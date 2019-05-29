"Реал" назвал стоимость Рамоса

Теги реал мадридсерхио рамострансферы

"Реал" назвал стоимость Рамоса

Мадридский "Реал" хочет сохранить капитана команды Серхио Рамоса, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб готов рассмотреть вариант с продажей защитника только если за него предложат 100 миллионов евро.

Интерес к звёздному испанцу проявляют "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и неназванный китайский клуб.

33-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 606 матчей и забил 84 гола. Его контракт с "бланкос" рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: "Реал" договорился с "Челси" о трансфере Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил о продлении контракта с Мелкадзе

"Спартак" объявил о продлении контракта с Мелкадзе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов