"Реал" назвал сумму, за которую готов продать Морату

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры с "Реалом" по трансферу форварда Альваро Мораты.

Как сообщает Marca, сам футболист хочет перебраться на "Олд Траффорд", однако королевский клуб намерен выручить от продажи своего воспитанника не менее 80 миллионов евро. При этом "сливочные" дали понять, что не пойдут на уступки.

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