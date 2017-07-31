"Реал" назвал своего соперника по матчу за кубок Сантьяго Бернабеу

Мадридский "Реал" назвал имя своего соперника по матчу за кубок Сантьяго Бернабеу, который будет разыгран 23-го августа.

Как информирует Football Italia, за трофей памяти своего бывшего президента королевский клуб сыграет против итальянской "Фиорентины". Матч будет приурочен к 60-летию со дня победы "сливочных" в финале Кубка Чемпионов 1957 года, в котором мадридским грандом были повержены как раз "фиалки".

Напомним, Зидан остался недоволен выступлением "Реала" в Международном кубке чемпионов. | soccernews.ru