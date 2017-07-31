"Реал" назвал своего соперника по матчу за кубок Сантьяго Бернабеу

Теги реал мадридфиорентина

"Реал" назвал своего соперника по матчу за кубок Сантьяго БернабеуМадридский "Реал" назвал имя своего соперника по матчу за кубок Сантьяго Бернабеу, который будет разыгран 23-го августа.

Как информирует Football Italia, за трофей памяти своего бывшего президента королевский клуб сыграет против итальянской "Фиорентины". Матч будет приурочен к 60-летию со дня победы "сливочных" в финале Кубка Чемпионов 1957 года, в котором мадридским грандом были повержены как раз "фиалки".

Напомним, Зидан остался недоволен выступлением "Реала" в Международном кубке чемпионов. | soccernews.ru

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