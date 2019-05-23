"Реал" назвал "Тоттенхэму" стоимость Асенсио

Лондонский "Тоттенхэм" хочет купить вингера "Реала" Марко Асенсио, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, "шпоры" намерены усилиться 23-летним испанцем во время летнего трансферного окна.

Однако королевский клуб не горит желанием расставаться с перспективным футболистом. Руководство "бланкос" дало понять англичанам, что стоимость игрока составляет 700 миллионов евро - это сумма отступных в его контракте.

Напомним, что на Асенсио рассчитывает главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. В текущем сезоне атакующий полузащитник забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 44 матчах.

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