"Реал" назвал вероятный срок возвращения Бензема

Теги карим бенземареал мадрид

"Реал" назвал вероятный срок возвращения БенземаВ Мадриде ожидают, что форвард "Реала" Карим Бензема будет готов вернуться на поле на следующей неделе.

По информации Marca, процесс восстановления игрока после травмы не затягивается. Есть вероятность, что француз сможет сыграть против "Атлетико" в Ла Лиге 7 марта. 

Отмечается, что форма игрока должна позволить ему помочь команде уже в понедельник, когда "сливочные" примут "Реал Сосьедад", но в клубе не хотят форсировать восстановление футболиста.

В сезоне 2020/2021 Бензема сыграл 21 матч в Ла Лиге. В его активе 12 забитых мячей.

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