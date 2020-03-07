"Реал" назвал заявку на игру против "Бетиса"

"Реал" определился с заявкой на игру 27-го тура испанской Примеры против "Бетиса".

Отметим, что в заявку не попали Начо Фернандес и Даниэль Карвахаль (у обоих грипп), Иско (проблемы со спиной) и Лука Йович.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

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