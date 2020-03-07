"Реал" назвал заявку на игру против "Бетиса"
"Реал" определился с заявкой на игру 27-го тура испанской Примеры против "Бетиса".
Отметим, что в заявку не попали Начо Фернандес и Даниэль Карвахаль (у обоих грипп), Иско (проблемы со спиной) и Лука Йович.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде.
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Читайте также: Тренер "Бетиса" пообещал создать проблемы "Реалу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" хочет повысить зарплату Стерлингу и де Брюйне
-
Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру
-
Заседания РФС проходят по видеосвязи из-за коронавируса
-
Киевское "Динамо" вышло на второе место, обыграв на выезде "Александрию"
-
ПСЖ приготовил 100 миллионов на игрока "Лацио"
-
"Атлетико" и "Севилья" расписали боевую ничью
-
"Арсенал" добыл победу над "Вест Хэмом" и другие результаты 29-го тура АПЛ
-
"Реал" готовит новый контракт для Варана
-
"Байер" разгромил "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Вольфсбургом" и другие результаты 25-го тура Бундеслиги
-
"Реал" назвал заявку на игру против "Бетиса"
-
"Ливерпуль" может оформить чемпионство в матче с "Манчестер Сити"
-
СМИ: "Милан" уволил Бобана
-
Мечта Пеле! Вспоминаем 10 самых эффектных голов со своей половины поля
-
Гол Комличенко принес "Динамо" победу над "Тамбовом"
-
"Ливерпуль" побил свой же рекорд в АПЛ
-
Комличенко забил дебютный гол в РПЛ
-
Салах превзошел Торреса, Суареса и Фаулера в бомбардирском показателе
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Роме" стоимость Смоллинга
-
1
"Ливерпуль" обыграл "Борнмут" в матче АПЛ
-
Гол арендованного у "Реала" игрока принёс "Мальорке" гостевую победу над "Эйбаром"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14