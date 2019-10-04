"Реал" назвал заявку на матч с "Гранадой"

"Реал" определился с заявкой на игру 8-го тура Примеры против "Гранады".

Отметим, что матч пропустят Винисиус Жуниор, Лукас Васкес, Мариано Диас, Браим Диас и Тибо Куртуа. Также не сыграют восстанавливающиеся после травм Марсело, Начо Фернандес и Ферлан Менди.

Вратари: Альфонс Ареоля, Диего Альтубе, Хавьер Бельман.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола.

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Иско, Эден Азар, Родриго Гоэс.

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович.

Поединок между "Реалом" и "Гранадой" состоится 5 октября в 17:00 (мск).

Читайте также: СМИ опубликовали систему штрафов в "Реале". | http://soccernews.ru