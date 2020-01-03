"Реал" назвал заявку на матч с "Хетафе"

"Реал" определился с заявкой на игру против "Хетафе".

Отметим, что в заявку не вошли Марсело, Хамес Родригес и Лукас Васкес, которые ранее восстановились после травм, а также матч из-за перебора желтых карточек пропустит Серхио Рамос.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Поединок между "Хетафе" и "Реалом" состоится 4 января в 18:00 (мск).

Читайте также: Азар не сыграет против "Валенсии" в матче Суперкубка Испании. | http://soccernews.ru