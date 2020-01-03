"Реал" назвал заявку на матч с "Хетафе"

Теги реал мадридхетафе

"Реал" назвал заявку на матч с "Хетафе"

"Реал" определился с заявкой на игру против "Хетафе".

Отметим, что в заявку не вошли Марсело, Хамес Родригес и Лукас Васкес, которые ранее восстановились после травм, а также матч из-за перебора желтых карточек пропустит Серхио Рамос.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.  

Поединок между "Хетафе" и "Реалом" состоится 4 января в 18:00 (мск).

Читайте также: Азар не сыграет против "Валенсии" в матче Суперкубка Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Европейские топ-клубы предлагают новый формат клубного чемпионата мира

Европейские топ-клубы предлагают новый формат клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов