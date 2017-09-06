"Реал" назван самой дорогой командой мира

Теги реал мадридбавария мюнхенманчестер ситичелсибарселона

"Реал" назван самой дорогой командой мираСтатистический портал TransferMarkt назвал мадридский "Реал" самой дорогой командой планеты.

Так, стоимость игроков "сливочных" была оценена в 774 миллиона евро. Второй в рейтинге стала каталонская "Барселона" - 707 миллионов евро. Дальше расположились лондонский "Челси" - 614 миллионов евро, "Манчестер Сити" - 589 миллионов евро, мюнхенская "Бавария" - 581 миллионов евро.

Напомним, Эдегор заключил новый контракт с "Реалом". | soccernews.ru

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