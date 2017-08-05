"Реал" не боится конкуренции со стороны "Барселоны" в борьбе за Мбаппе

Мадридский "Реал" уверен, что нападающий "Монако" Килиан Мбаппе не передумает переходить в королевский клуб, сообщает AS.

По сведениям издания, в стане "сливочных" не обеспокоены сообщениями о желании 18-летнего француза заменить Неймара в "Барселоне".

Напомним, что "Монако" может потребовать за Мбаппе до 200 миллионов евро, включая бонусы.

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