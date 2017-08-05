"Реал" не боится конкуренции со стороны "Барселоны" в борьбе за Мбаппе
Мадридский "Реал" уверен, что нападающий "Монако" Килиан Мбаппе не передумает переходить в королевский клуб, сообщает AS.
По сведениям издания, в стане "сливочных" не обеспокоены сообщениями о желании 18-летнего француза заменить Неймара в "Барселоне".
Напомним, что "Монако" может потребовать за Мбаппе до 200 миллионов евро, включая бонусы.
Не пропустите: Главный тренер "Монако" рассказал о травме Мбаппе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Праздник футбола на "Уэмбли": "Арсенал" и "Челси" сойдутся в битве за Суперкубок
-
Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию"
-
"Локомотив" благодаря голу Алексея Миранчука со штрафного вырывает победу у "СКА-Хабаровск"
-
Неплохой дебют Слуцкого: "Халл Сити" отбирает очки у "Астон Виллы"
-
Никаких сюрпризов: ПСЖ обыгрывает "Амьен" в первом туре нового сезона Лиги 1
Лента новостей
-
Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"
-
Жулиано: "Зенит" готов продать меня"
-
Венгер хочет купить этим летом ещё двух перспективных французов
-
Орлов высказался о трансферной кампании "Зенита"
-
"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 3:1 (обзор)
-
"Бенфика" выиграла Суперкубок Португалии
-
Поддубский: "Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение"
-
"Байер" - "Сельта" - 3:3, "Саутгемптон" – "Севилья" - 2:0 (обзоры)
-
"Ливерпуль" – "Атлетик" - 3:1, "Малага" – "Лацио" - 0:1 (обзоры)
-
"Тоттенхэм" – "Ювентус" - 2:0 (обзор)
-
Товарищеские матчи: "Тоттенхэм" сильнее "Ювентуса" и другие результаты
-
"Бавария" теряет Хави Мартинеса
-
Калитвинцев прокомментировал победу над "Амкаром"
-
Праздник футбола на "Уэмбли": "Арсенал" и "Челси" сойдутся в битве за Суперкубок
-
"Селтик" – "Хартс" - 4:1 (обзор)
-
Первый матч между "Утрехтом" и "Зенитом" может быть перенесён
-
Гаджиев: "Если "Амкар" так будет играть, ничего не получится"
-
"Боруссия" – "Бавария" - 2:2, по пенальти - 4:5 (обзор)
-
Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию"
-
"Селтик" дома громит "Хартс"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20