"Реал" не будет делать приобретений в январе

Теги реал мадридзинедин зидан

"Реал" не будет делать приобретений в январеМадридский "Реал" не будет делать приобретений в текущее зимнее трансферное окно, информирует Marca.

По сведениям издания, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, имеющий поддержку руководства королевского клуба, по-прежнему не заинтересован в усилении состава своей команды. Не изменило мнения француза и субботнее поражение его подопечных от "Вильярреала".

Напомним, стало известно, сколько будет зарабатывать по новому контракту с "Реалом" Зидан. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов