"Реал" не будет делать приобретений в январе

Мадридский "Реал" не будет делать приобретений в текущее зимнее трансферное окно, информирует Marca.

По сведениям издания, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, имеющий поддержку руководства королевского клуба, по-прежнему не заинтересован в усилении состава своей команды. Не изменило мнения француза и субботнее поражение его подопечных от "Вильярреала".

Напомним, стало известно, сколько будет зарабатывать по новому контракту с "Реалом" Зидан. | soccernews.ru