"Реал" не будет делать улучшенного предложения по Куртуа

Мадридский "Реал" не будет делать улучшенного предложения по голкиперу лондонского "Челси" Тибо Куртуа, информирует AS.

Как объясняет издание, "сливочные" не намерены платить за 26-летнего вратаря более 35-ти миллионов евро. Если "аристократы" в итоге откажутся от продажи бельгийца, королевский клуб будет готов подписать его уже следующим летом на бесплатной основе, когда у него истечет срок действия контракта с "синими".

Напомним, Асенсио и Васкес потроллили Де Хеа, назвав его Кариусом. | soccernews.ru