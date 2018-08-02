"Реал" не будет делать улучшенного предложения по Куртуа

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"Реал" не будет делать улучшенного предложения по КуртуаМадридский "Реал" не будет делать улучшенного предложения по голкиперу лондонского "Челси" Тибо Куртуа, информирует AS.

Как объясняет издание, "сливочные" не намерены платить за 26-летнего вратаря более 35-ти миллионов евро. Если "аристократы" в итоге откажутся от продажи бельгийца, королевский клуб будет готов подписать его уже следующим летом на бесплатной основе, когда у него истечет срок действия контракта с "синими".

Напомним,  Асенсио и Васкес потроллили Де Хеа, назвав его Кариусом. | soccernews.ru

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