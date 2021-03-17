"Реал" не будет настаивать на операции для Азара

Фото: Твиттер @ChampionsLeague 15 марта 2021 г.

"Реал" не станет отправлять форварда Эдена Азара на операцию на голеностопе, сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес в Twitter.

Руководство "сливочных" провело консультации с двумя врачами, которые ранее следили за здоровьем Азара, и пришли к общему мнению, что бельгиец сможет обойтись без хирургического вмешательства.

Ранее появилась информация, что футболисту потребуется операция, которая может оставить его без футбола до конца текущего сезона и лишит его возможности участия в чемпионате Европы летом.

За все время в "Реале" 30-летний бельгиец пропустил уже 320 дней из-за различных повреждений.

В текущем сезоне Азар выходил на поле в 14 матчах, в которых забил 3 мяча.