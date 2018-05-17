"Реал" не будет поднимать зарплату Роналду до уровня оклада Месси

По окончанию текущего сезона руководство мадридского "Реала" планирует обсудить с ведущим форвардом своей команды Криштиану Роналду вопрос о повышении ему оклада.

Однако, как стало известно испанской прессе, королевский клуб не намерен платить португальцу требуемые им 40 миллионов евро в год, которые в каталонской "Барселоне" получает Лионель Месси. "Сливочные" рассчитывают, что 33-летний нападающий согласится на зарплату в 30 миллионов евро за сезон, что на 7 миллионов евро больше его нынешнего оклада.

Напомним, Венгер с сожалением рассказал о несостоявшемся трансфере Роналду в "Арсенал". | soccernews.ru