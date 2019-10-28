"Реал" не будет покупать игроков этой зимой

1 Теги реал мадрид

"Реал" не будет покупать игроков этой зимой

"Реал" не планирует покупать футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По данным источника, к такому выводу пришел президент мадридского клуба Флорентино Перес. Функционер считает, что команда полностью укомплектована и в усилении не нуждается.

Кроме того, Перес хочет дать возможность главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану оправдать вложенные минувшим летом средства.

Напомним, этим летом "сливочные" приобрели новых игроков на сумму 300 миллионов евро.

"Реал" занимает 6 место в турнирной таблице Примеры после 9 туров Примеры.

А еще: "Реал" готовит новое предложение по Погба | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Все равно под нового физрука потом покупать игроков

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" начал матч с -1, но и в таких условиях придушил невнятный "Тоттенхэм": разбираем центральный матч 10 тура АПЛ

"Ливерпуль" начал матч с -1, но и в таких условиях придушил невнятный "Тоттенхэм": разбираем центральный матч 10 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гранада Гранада 10 20
2 Барселона Барселона 9 19
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 10 19
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 10 19
5 Севилья Севилья 10 19
6 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
7 Вильярреал Вильярреал 10 17
8 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 10 14
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 10 13
10 Хетафе Хетафе 10 13
11 Валенсия Валенсия 9 13
12 Осасуна Осасуна 9 11
13 Леванте Леванте 10 11
14 Алавес Алавес 10 11
15 Мальорка Мальорка 10 10
16 Эйбар Эйбар 10 9
17 Сельта Виго Сельта Виго 10 9
18 Бетис Бетис 10 9
19 Эспаньол Эспаньол 10 8
20 Леганес Леганес 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов