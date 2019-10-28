"Реал" не будет покупать игроков этой зимой

"Реал" не планирует покупать футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает AS.



По данным источника, к такому выводу пришел президент мадридского клуба Флорентино Перес. Функционер считает, что команда полностью укомплектована и в усилении не нуждается.



Кроме того, Перес хочет дать возможность главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану оправдать вложенные минувшим летом средства.



Напомним, этим летом "сливочные" приобрели новых игроков на сумму 300 миллионов евро.



"Реал" занимает 6 место в турнирной таблице Примеры после 9 туров Примеры.



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