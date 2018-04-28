"Реал" не будет покупать Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не входит в список возможных приобретений "Реала" на ближайшее трансферное окно.

В команде надеются в первую очередь подписать Гарри Кейна, Тимо Вернера или Мауро Икарди.

Напомним, что 29-летнего поляка с клубом действует до 2021 года, а руководство мюнхенцев не рассматривает вариант с его продажей.

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