"Реал" не будет покупать Неймара этим летом

"Реал" решил отложить трансфер нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает испанская пресса, мадридский клуб попробует подписать бразильца в 2020 году. Отметим, что контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что в услугах Неймара также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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