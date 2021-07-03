"Реал" не будет покупать нового защитника, несмотря на вероятный уход Варана

Теги реал мадридрафаэль варандавид алабаначо фернандесэдер милитаохесус вальехо

"Реал" не будет покупать нового защитника, несмотря на вероятный уход Варана

Фото твиттер Рафаэля Варана

У мадридского "Реала" нет планов покупать нового центрального защитника этим летом, сообщает ABC.

По информации источника, "сливочные" не изменят своё решение даже в случае ухода Рафаэля Варана.

Тренерский штаб команды рассчитывает, что на грядущий сезон хватит имеющихся ресурсов в лице Давида АлабыЭдера Милитао и Начо Фернандеса. Также свой шанс могут получить Хесус ВальехоВиктор Чуст и Марио Хила.

Ранее в "Реал" сватали Пау Торреса из "Вильярреала" и Жюля Кунде из "Севильи". 

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