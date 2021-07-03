"Реал" не будет покупать нового защитника, несмотря на вероятный уход Варана
У мадридского "Реала" нет планов покупать нового центрального защитника этим летом, сообщает ABC.
По информации источника, "сливочные" не изменят своё решение даже в случае ухода Рафаэля Варана.
Тренерский штаб команды рассчитывает, что на грядущий сезон хватит имеющихся ресурсов в лице Давида Алабы, Эдера Милитао и Начо Фернандеса. Также свой шанс могут получить Хесус Вальехо, Виктор Чуст и Марио Хила.
Ранее в "Реал" сватали Пау Торреса из "Вильярреала" и Жюля Кунде из "Севильи".
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