"Реал" не будет покупать новых игроков в январе

Мадридский "Реал" не планирует приобретение новых футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство королевского клуба и главный тренер Зинедин Зидан верят в нынешний состав. Французский специалист уверен, что во второй части сезона должны прибавить Эден Азар, Гарет Бэйл и Лука Йович.

После 18 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на два очка. В Лиге Чемпионов мадридский клуб занял второе место в группе и вышел в 1/8 финала, где сыграет с английским "Манчестер Сити".

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