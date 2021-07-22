"Реал" не будет покупать Пау Торреса из "Вильярреала"

Теги реал мадридвильярреалпау торрестрансферы

"Реал" не будет покупать Пау Торреса из "Вильярреала"Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не будет покупать центрального защитника в случае ухода Рафаэля Варана.

Как сообщает журналист Антон Меана, мадридский клуб опроверг информацию о возможном подписании центрального защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса в качестве замены Рафаэлю Варану.

Игрок не интересен клубу на данный момент.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что "Реал" подпишет испанца в случае ухода французского игрока, также в списке целей мадридцев назывался Жюль Кунде.

В прошедшем сезоне Торрес сыграл 33 матча в Примере за "Вильярреал", в которых забил два гола и отдал вже голевые передачи.

Также не пропустите: Ла Лига удалила Месси со своего сайта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига удалила Месси со своего сайта

Ла Лига удалила Месси со своего сайта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов