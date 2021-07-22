"Реал" не будет покупать Пау Торреса из "Вильярреала"

Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не будет покупать центрального защитника в случае ухода Рафаэля Варана.

Как сообщает журналист Антон Меана, мадридский клуб опроверг информацию о возможном подписании центрального защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса в качестве замены Рафаэлю Варану.

Игрок не интересен клубу на данный момент.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что "Реал" подпишет испанца в случае ухода французского игрока, также в списке целей мадридцев назывался Жюль Кунде.

В прошедшем сезоне Торрес сыграл 33 матча в Примере за "Вильярреал", в которых забил два гола и отдал вже голевые передачи.

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