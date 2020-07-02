"Реал" не будет покупать Садио Мане по двум причинам

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане не перейдёт в мадридский "Реал" этим летом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, королевский клуб отказался от трансфера звёздного сенегальца по двум причинам.

Во-первых, стоимость 28-летнего игрока в условиях кризиса не по карману "сливочным". Во-вторых, его высокая зарплата может стать причиной конфликтов внутри команды.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который настаивал на подписании Мане, согласился с мнением руководства клуба, что сейчас эта сделка невозможна.

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